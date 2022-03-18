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ВСУ уничтожили командира элитных "десантников", который воевал на Донбассе и в Чечне

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Пятница 18 марта 2022 00:14
ВСУ уничтожили командира элитных "десантников", который воевал на Донбассе и в Чечне
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ликвидировали командира полка воздушно-десантных войск РФ Сергея Сухарева, а также его заместителя. Его войсковое соединение воевало на Донбассе, а также в обеих чеченских войнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев убит в столкновении с вооруженными силами Украины. Также 17 марта ликвидирован и его заместитель – майор Сергей Крылов.

Сообщается, что полк Сухарева воевал против Украины под Иловайском в 2014 году, а также ранее принимал участие в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

ВСУ уничтожили командира элитных &quot;десантников&quot;, который воевал на Донбассе и в Чечне

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