ВСУ нанесли значительные потери авиационному и матострелецкому полкам РФ

Российские военные уже 22-й день разрушают украинские города и убивают людей. В частности, благодаря украинским военным авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии Вооруженных сил РФ понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ЗСУ.

Отмечается, что морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное.

Также продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

К тому же украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа. Отмечается, что они ведут боевые действия в районах городов Харькова и изюма.

Всего потеряно до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники РФ.