ВСУ нанесли значительные потери авиационному и матострелецкому полкам РФ
Российские военные уже 22-й день разрушают украинские города и убивают людей. В частности, благодаря украинским военным авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии Вооруженных сил РФ понесли значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ЗСУ.
Отмечается, что морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное.
Также продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.
К тому же украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа. Отмечается, что они ведут боевые действия в районах городов Харькова и изюма.
Всего потеряно до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Ранее мы сообщали, что украинские защитники ликвидировали российского полковника.
Также мы писали, что в Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр".
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