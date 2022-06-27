В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Одессе поздно вечером прозвучало несколько взрывов в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Деталей происшествия пока не раскрывают. Жителям города необходимо оставаться в укрытиях. Стоит заметить, что фото- и видеосъемка места происшествия строго запрещена.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.
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