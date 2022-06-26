В Одесской области сбили две российские ракеты "Оникс"

Силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал местных органов власти.

"Силы противовоздушной обороны наготове в любое время и при всякой погоде: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - говорится в сообщении.

По данным Оперативного командования "Юг", российские войска пытались атаковать Одесскую область под прикрытием грозы. Для запуска ракет оккупанты использовали береговой ракетный комплекс "Бастион".

Ранее мы сообщали, что сегодня в Одессе были слышны взрывы, в этот момент в области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.