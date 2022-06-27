В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

В Одесі пізно ввечері пролунало кілька вибухів у той час, коли в місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".
Деталей події поки не розкривають. Жителям міста необхідно залишатися в укриттях. Варто зауважити, що фото- і відеозйомка місця події суворо заборонена.
Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети типу "Онікс" поблизу Одеси. Вони були запущені з території окупованого Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.