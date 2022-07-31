В Одессе прозвучали взрывы

Жители Одессы услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По информации издания " Думская ", в Одессе было слышно 3-4 взрыва. За городом виден дым.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места атаки оккупантов строго запрещено.

Местные власти пока не обнародовали более детальной информации о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.

Напомним, Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу россиян.

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