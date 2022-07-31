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Николаев подвергся сильнейшим обстрелам: мэр рассказал подробности

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Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 07:11
Николаев подвергся сильнейшим обстрелам: мэр рассказал подробности Фото: Николаев подвергся сильнейшим обстрелам (dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

По его словам, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров. Работают спасатели", - сообщил Сенкевич.

Напомним, ночью оккупанты также обстреляли Харьков.

Ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.

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