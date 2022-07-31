Николаев подвергся сильнейшим обстрелам: мэр рассказал подробности

Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

По его словам, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров. Работают спасатели", - сообщил Сенкевич.

Напомним, ночью оккупанты также обстреляли Харьков.

Ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.