Николаев подвергся сильнейшим обстрелам: мэр рассказал подробности
Фото: Николаев подвергся сильнейшим обстрелам (dsns.gov.ua)
Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.
По его словам, мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.
"Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров. Работают спасатели", - сообщил Сенкевич.
Напомним, ночью оккупанты также обстреляли Харьков.
Ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.
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