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Оккупанты за ночь обстреляли два района Днепропетровской области: известны подробности

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Воскресенье 31 июля 2022 08:26
Оккупанты за ночь обстреляли два района Днепропетровской области: известны подробности Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные этой ночью нанесли удар по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровской области. Есть пострадавший среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По словам Резниченко, оккупанты выпустили по жилым кварталам Никополя до 50 снарядов "Града". В результате удара пострадал 67-летний мужчина.

Среди разрушений:

  • уничтожен частный дом;
  • несколько десятков других домов повреждены;
  • повреждены 7 многоэтажек;
  • повреждены школа, детский сад и несколько других городских учреждений;
  • на местном автопредприятии сгорели два автобуса. Еще около десяти поврежденных;
  • выведены из строя газопровод и водопровод.

"Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - пишет глава ОВА.

В Криворожском районе оккупанты попали из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине.

Фото: оккупанты за ночь обстреляли два района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что минувшей ночью российские военные выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

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Украина Российская Федерация Днепропетровская область
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