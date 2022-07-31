В Одесі пролунали вибухи

Жителі Одеси почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Потрапили в кар'єр. Інформація про поранених уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За даними Одеської районної державної адміністрації, удару було завдано по території однієї з громад Одеського району.

За інформацією видання " Думська ", в Одесі пролунали 3-4 вибухи. За містом видно дим.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця атаки окупантів суворо заборонено.

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси і області необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, Миколаїв 31 Липня піддався масованому обстрілу росіян.

Також ми писали, що російські військові цієї ночі завдали удару по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

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