В Одессе прозвучали взрывы

Жители Одессы услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Местные власти пока не обнародовали более детальной информации о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места атаки оккупантов строго запрещено.

Обновлено 17:50

По информации издания "Думская", в Одессе было слышно 3-4 взрыва. За городом виден дым.

Дым возле Одессы (t.me/dumskaya_net)