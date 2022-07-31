В Одессе прозвучали взрывы
Жители Одессы услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Местные власти пока не обнародовали более детальной информации о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.
Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места атаки оккупантов строго запрещено.
Обновлено 17:50
По информации издания "Думская", в Одессе было слышно 3-4 взрыва. За городом виден дым.
Дым возле Одессы (t.me/dumskaya_net)
Напомним, Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу россиян.
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