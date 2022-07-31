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В Одессе прозвучали взрывы

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Одесса, Воскресенье 31 июля 2022 17:43
В Одессе прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Одессе прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Одессы услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные власти пока не обнародовали более детальной информации о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытия.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места атаки оккупантов строго запрещено.

Обновлено 17:50

По информации издания "Думская", в Одессе было слышно 3-4 взрыва. За городом виден дым.

В Одессе прозвучали взрывыДым возле Одессы (t.me/dumskaya_net)

Напомним, Николаев 31 июля подвергся массированному обстрелу россиян.

Также мы писали, что российские военные этой ночью нанесли удар по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровской области.

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