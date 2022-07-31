В Одесі пролунали вибухи

Жителі Одеси почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси і області необхідно пройти в укриття.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця атаки окупантів суворо заборонено.

Оновлено 17:50

За інформацією видання "Думська", в Одесі пролунали 3-4 вибухи. За містом видно дим.

Оновлено 18.25

За даними Одеської районної державної адміністрації, удару було завдано по території однієї з громад Одеського району.

"Потрапили в кар'єр. Інформація про поранених уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Дим біля Одеси (t.me/dumskaya_net)