В Одессе проведут антитеррористические учения: СБУ предупредила жителей об особом режиме
В Одессе в течение 20-23 апреля Антитеррористический центр при СБУ проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств. Жителей города просят быть готовыми к проверке документов и досмотру личных вещей и автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Одесской области в Facebook.
"Трехдневные тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся на территории Суворовского района. Одессы и с. Усатово. Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионноой защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнения комплекса других мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т. п.
"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - обратились к местным жителям в спецслужбе и добавили, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
СБУ также попросила граждан информировать правоохранителей в случае:
- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.
"В случае получения такой информации просим сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102", - добавили в Управлении.
Напомним, 14 апреля антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.
Того же дня начались "антитеррористические учения" в Харьковской области. Тренировки под руководством СБУ, как и в Сумской области, продлятся до конца мая.
Кроме того, вблизи оккупированного Крыма украинские военные учатся противодействовать наступлению условного противника.
15 апреля антитеррористические учения начались также и в приграничной Сумской области.