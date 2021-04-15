СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной приграничной области
В приграничной Сумской области завтра, 16 апреля, начнутся антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая.
Об этом сообщила Сумская областная государственная администрация.
"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - рассказали в ОГА.
К учениям, кроме подразделений СБУ, будут привлечены военные, полицейские и пограничники. В рамках тренировок предполагается возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.
"СБУ просит жителей и гостей Сумской области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанным с ними возможным временным неудобствам", - заявили в ОГА.
Напомним, вчера антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.
Также вчера начались антитеррористические учения в Харьковской области. Тренировки под руководством СБУ, как и в Сумской области, продлятся до конца мая.
Кроме того, вблизи оккупированного Крыма украинские военные учатся противодействовать наступлению условного противника.