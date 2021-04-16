В Одесі проведуть антитерористичні навчання: СБУ попередила жителів про особливий режим

В Одесі протягом 20-23 квітня Антитерористичний центр при СБУ проведе контрдиверсійні навчання на об’єктах можливих терористичних посягань. Мешканців міста просять бути готовими до перевірки документів та огляду особистих речей й автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Управління Служби безпеки України в Одеській області у Facebook .

"Триденні тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться на території Суворовського району м. Одеси та с. Усатове. Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час масштабних тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

"Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - звернулися до місцевих жителів у спецслужбі та додали, що усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

СБУ також попросила громадян інформувати правоохоронців у випадку:

- прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

- отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

"У випадку отримання такої інформації просимо повідомляти за номером "гарячої лінії" УСБУ в Одеській області (048) 725-33-23 або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102", - додали в Управлінні.