В Одессе произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

Фото: на месте ДТП со скорой в Одессе (od.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали 4 человека

В Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при участии кареты скорой помощи пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, 29-летний водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который с проблесковыми маячками и звуковым сигналом совершал обгон автомобилей по встречной полосе.

В результате столкновения транспортных средств автомобиль скорой выехал на обочину и въехал в дерево. Водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, 13 октября в Киеве произошло ДТП с участием кареты скорой и легкового автомобиля Peugeot. В результате столкновения транспортных средств 2 человека погибли и один пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Кроме того, еще одно дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи произошло 10 октября в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской. В результате ДТП карета скорой перевернулась. Травмы получили водители автомобилей.