Иллюстративное фото: машина скорой помощи (РБК-Украина)

На момент аварии в машине "скорой" находилась бригада медиков и пациент

В Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошло дорожно-траспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор" в Facebook.

Сообщается, что "скорая" ехала с проблесковыми маяками на красный сигнал светофора, а водитель Ford не увидел или не услышал, поэтому не уступил дорогу. От удара машина скорой помощи перевернулась на бок.

На момент аварии в машине "скорой" находилась бригада медиков и пациент. Все смогли выбраться из перевернувшегося автомобиля самостоятельно. Травмы получили водители "скорой" и Ford, от госпитализации они отказались.

В центре Киева перевернулась Скорая помощь Опубліковано Информатор Киев Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Напомним, в ночь на 10 декабря, в Киеве легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария случилась недалеко от станции метро "Выдубичи". По данным правоохранителей, водитель грузовика Man перестраивался с правого ряда в левый. В это же время водитель Subaru, который был позади, хотел сделать такой же маневр, результатом чего стало ДТП.

Также РБК-Украина сообщало, что в Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, один человек погиб, еще восемь травмированы.