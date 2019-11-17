В Одесі сталася ДТП зі швидкою, є постраждалі

Фото: на місці ДТП зі швидкою в Одесі (od.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали 4 людини

У Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі карети швидкої допомоги постраждали 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій Mercedes не надав перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги, який з проблисковими маячками та звуковим сигналом здійснював обгон автомобілів по зустрічній смузі.

В результаті зіткнення транспортних засобів автомобіль швидкої виїхав на узбіччя та в'їхав в дерево. Водій, фельдшер та двоє пасажирів швидкої отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, 13 жовтня у Києві сталася ДТП за участі карети швидкої та легкового автомобіля Peugeot. В результаті зіткнення транспортних засобів 2 людини загинули та одна постраждала. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Крім того, ще одна дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги сталася 10 жовтня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській. В результаті ДТП карета швидкої перекинулась. Травми отримали водії автомобілів.