В Одессе подрались футбольные болельщики

Относительно шести фанатов в полиции составили и административные протоколы по ст.173 КУоАП

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений между футбольными болельщиками на пляже "Ланжерон". Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции области.

Производство открыто по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Правоохранители получили информацию, что группа футбольных болельщиков конфликтует у дельфинария "Немо". Для проверки в Приморский отдела полиции были доставлены семь человек.

"Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отношении шести участников события составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Напомним, как писало РБК-Украина, 13 июля в Одессе произошли столкновения на парковке в центре города с участием журналистов. По факту было начато уголовное производство, а двум работникам "Муниципальной охраны", которые были задействованы в столкновениях, были вручены уведомления о подозрении.