Столкновения между охранниками и журналистами в Одессе: появились видео

На одном из видео видно, как журналисту распылили слезоточивый газ в лицо и нанесли удар дубинкой

В сети опубликованы видеозаписи столкновений между охранниками и журналистами на парковке в Одессе, которые произошли 13 июля 2018 года. Видео размещены на ресурсе YouTube.

Отметим, что потасовка произошла на парковке по улице Некрасова. В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области заявили, что в ходе стычки между журналистами и охранниками участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ.

По состоянию на сейчас решается вопрос об открытии дела по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Журналист Константин Слободянюк заявил, что пострадал в ходе указанных столкновений. По словам мужчины, ему нанесли несколько ударов дубинками по голове, затем повалили на пол и нанесли еще несколько ударов. Также, по его данным, пострадали еще двое журналистов - Виталий Ткаченко и Мирослав Бекчив. Так, один из мужчин оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами лица и следами удушения.

По словам Слободянюка, слезоточивый газ распыляли представители КП "Муниципальная охрана", которые осуществляли на парковке демонтаж парковочных столбов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одесской парковке произошли потасовки между охранниками и журналистами. На месте происшествия работали правоохранители. В ходе столкновений распылялся слезоточивый газ.