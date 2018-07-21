В Одесі побилися футбольні вболівальники

Відносно шести фанатів у поліції склали й адміністративні протоколи за ст.173 КУпАП

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок між футбольними вболівальниками на пляжі "Ланжерон". Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції області.

Провадження відкрито за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Правоохоронці отримали інформацію, що група футбольних вболівальників конфліктує біля дельфінарію "Немо". Для перевірки до Приморського відділу поліції були доставлені семеро осіб.

"Встановлено, що між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якої чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що відносно шести учасників події склали адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 13 липня в Одесі відбулися зіткнення на парковці у центрі міста за участі журналістів. За фактом було розпочато кримінальне провадження, а двом працівникам "Муніципальної охорони", що були задіяні у зіткненням, були вручені повідомлення про підозру.