Потасовка с участием журналистов в Одессе: двум охранникам вручили подозрения

Полиция открыла уголовное производство по трем статьям

Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что двум работникам "Муниципальной охраны" вручили подозрения из-за столкновения с журналистами на парковке в Одессе, передает "Громадське".

Так, ранее сообщалось, что решается вопрос об открытии уголовного производства. А уже по состоянию на сейчас по факту столкновения полиция открыла уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 статьи 296 (хулиганство), ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статья 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста).

Форостяк сообщил, что 13 июля на улицу Некрасова приехала "Муниципальная охрана", которая по соответствующему решению власти города имела законные основания демонтировать парковочные ограждения, которые принадлежали одной из адвокатских компаний, однако охранники не продемонстрировали решения и документы.

"Они ничего не объяснили, не продемонстрировали решения и документы. А адвокатская компания начала сопротивление, привлекла общественность, журналистов, то есть, у них была такая линия защиты. Что спровоцировало конфликт. Здесь обе стороны несут ответственность и признаны нарушавшими закон", - пояснил советник главы областной полиции.

По его словам, первыми конфликт спровоцировали владельцы парковочных ограждений. Полиция установила личность, которая спровоцировала столкновения.

"Этот человек не имеет отношения к журналистам и общественности и сейчас скрывается", - сказал Форостяк.

Он добавил, что в результате столкновений двое журналистов обратились за медицинской помощью. Работники СМИ, по словам советника, получили легкие телесные повреждения. При этом он отметил, что несколько журналистов также были участниками события, то есть "вступали в диалог, в физическое противостояние и также применяли газ", а потому полиция в их действиях видит хулиганство.

Вместе с тем Форостяк не смог уточнить, будут ли журналистов привлекать к ответственности.

Напомним, в сети опубликованы видеозаписи столкновений между охранниками и журналистами на парковке в Одессе, которые состоялись 13 июля 2018 года.