В Одессе снова произошла утечка топлива из затонувшего танкера

Разлив топлива локализовали
В Одессе сегодня, 21 июня, вновь произошел разлив топлива из затонувшего в прошлом году танкера Delfi. Сейчас купание в море вблизи танкера запрещено.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Издание опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что разлив горючего достиг внушительных размеров и приблизился к пляжу. Пока неизвестно, что именно стало причиной нового разлива.
В департаменте городского хозяйства рассказали, что на место происшествия доставили специальный сорбент и локализовали разлив топлива. Специалисты уже взяли пробы воды для проверки качества.
Напомним, танкер Delfi затонул вблизи побережья Одессы в конце ноября прошлого года. Танкер из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло к акватории города. Судно до сих пор остается вблизи пляжа из-за отказа собственника его убирать.
В мае вблизи танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха.
Затонувший танкер Delfi планируют убрать до 25 июня, его хотят поднять с помощью воздушных баллонов.
Кроме того, в апреле дело танкера Delfi взяла на личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Автор: Дмитрий Левицкий