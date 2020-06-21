В Одессе снова произошла утечка топлива из затонувшего танкера

В Одессе сегодня, 21 июня, вновь произошел разлив топлива из затонувшего в прошлом году танкера Delfi. Сейчас купание в море вблизи танкера запрещено.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Издание опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что разлив горючего достиг внушительных размеров и приблизился к пляжу. Пока неизвестно, что именно стало причиной нового разлива.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что на место происшествия доставили специальный сорбент и локализовали разлив топлива. Специалисты уже взяли пробы воды для проверки качества.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи побережья Одессы в конце ноября прошлого года. Танкер из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло к акватории города. Судно до сих пор остается вблизи пляжа из-за отказа собственника его убирать.

В мае вблизи танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха.

Затонувший танкер Delfi планируют убрать до 25 июня, его хотят поднять с помощью воздушных баллонов.

Кроме того, в апреле дело танкера Delfi взяла на личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.