У Одесі знову стався витік пального з затонулого танкера

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Розлив пального локалізували

В Одесі сьогодні, 21 червня, знову стався розлив пального з затонулого минулого року танкера Delfi. Наразі купання в морі поблизу танкера заборонено.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Видання опублікувало фото з місця події, на яких видно, що розлив пального досягнув чималих розмірів та наблизився до пляжу. Поки невідомо, що саме стало причиною нового розливу.

У департаменті міського господарства розповіли, що на місце надзвичайної події доставили спеціальний сорбент та локалізували розлив пального. Спеціалісти вже взяли проби води для перевірки якості.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув біля побережжя Одеси наприкінці листопада минулого року. Танкер через сильний шторм зірвало з якоря та віднесло до акваторії міста. Судно досі залишається поблизу пляжу через відмову власника його прибирати.

У травні поблизу танкера Delfi виявили забруднення води та повітря.

Затонулий танкер Delfi планують прибрати до 25 червня, його хочуть підняти за допомогою повітряних балонів.

Крім того, у квітні справу танкера Delfi взяла на особистий контроль генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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Автор: Дмитро Левицький