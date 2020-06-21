ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Одесі знову стався витік пального з затонулого танкера

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 18:10
У Одесі знову стався витік пального з затонулого танкера
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Розлив пального локалізували

В Одесі сьогодні, 21 червня, знову стався розлив пального з затонулого минулого року танкера Delfi. Наразі купання в морі поблизу танкера заборонено.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Видання опублікувало фото з місця події, на яких видно, що розлив пального досягнув чималих розмірів та наблизився до пляжу. Поки невідомо, що саме стало причиною нового розливу.

У департаменті міського господарства розповіли, що на місце надзвичайної події доставили спеціальний сорбент та локалізували розлив пального. Спеціалісти вже взяли проби води для перевірки якості.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув біля побережжя Одеси наприкінці листопада минулого року. Танкер через сильний шторм зірвало з якоря та віднесло до акваторії міста. Судно досі залишається поблизу пляжу через відмову власника його прибирати.

У травні поблизу танкера Delfi виявили забруднення води та повітря.

Затонулий танкер Delfi планують прибрати до 25 червня, його хочуть підняти за допомогою повітряних балонів.

Крім того, у квітні справу танкера Delfi взяла на особистий контроль генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Одесатанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся