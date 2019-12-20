В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии

В Одессе утром 20 декабря произошел пожар в студенческом общежитии на улице Довженко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, около 5 часов утра спасатели получили информацию о задымлении на четвертом этаже девятиэтажного студенческого общежития. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат на площади 1 кв. метр.

"Работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. На время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что вероятной причиной возникновения пожара является аварийный режим работы мобильного телефона, оставленного длительное время без присмотра.

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия.

Кроме того, в полиции считают, что причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. Версии о поджоге или неосторожном обращении с огнем оказались недействительными. Специалисты установили, что пожар начался с кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа.