У Одесі сталася пожежа в студентському гуртожитку

У Одесі вранці 20 грудня сталася пожежа у студентському гуртожитку на вулиці Довженка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними відомства, близько 5-ї години ранку рятувальники отримали інформацію про задимлення на четвертому поверсі дев'ятиповерхового студентського гуртожитку. Як виявилося, загорання сталося в одній з кімнат на площі 1 кв. метр.

"Працівники ДСНС провели перевірку внутрішнього протипожежного водопостачання будівлі та шляхів евакуації. На час пожежі мешканка кімнати була відсутня. Загиблих та постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що ймовірною причиною виникнення пожежі є аварійний режим роботи мобільного телефона, залишеного тривалий час без нагляду.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, у поліції вважають, що причиною виникнення пожежі в одеському коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів. Версії про підпал або необережне поводження з вогнем виявилися недійсними. Фахівці встановили, що пожежа почалася з кабінету №9, розташованого на 3-му поверсі коледжу.