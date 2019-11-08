В Одессе проходят обыски в охранной фирме, которую подозревают в истязании детей

Сотрудников фирмы подозревают в истязании детей в центре реабилитации
Правоохранители проводят обыски в одесской охранной фирме, сотрудников которой обвиняют в истязании детей в центре социально-психологической реабилитации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Ирину Гриб в Facebook.
Как сообщила журналистка, одесская прокуратура вместе со следователями и корпусом оперативных действий МВД проводит обыски на территории охранной фирмы "Центр". Сотрудников охранной фирмы подозревают в насилии в отношении детей в центре социально-психологической реабилитации.
"По информации правоохранителей в ОА "Центр" отсутствовал договор на оказание услуг, но они выезжали в КП (центр реабилитации - ред.), где совершали насильственные действия по отношению к детям. Мои источники сообщают, что одному из охранников вручат подозрение по 127 статье - пытки.