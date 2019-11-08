В Одесі проходять обшуки в охоронній фірмі, яку підозрюють в катуванні дітей

Правоохоронці проводять обшуки в одеській охоронній фірмі, співробітників якої звинувачують в катуванні дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Ірину Гриб у Facebook.

Як повідомила журналістка, одеська прокуратура разом зі слідчими та корпусом оперативних дій МВС проводить обшуки на території охоронної фірми "Центр". Співробітників охоронної фірми підозрюють в насильстві щодо дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації.

"За інформацією правоохоронців у ОА "Центр" був відсутній договір на надання послуг, але вони виїжджали в КП (центр реабілітації - ред.), де здійснювали насильницькі дії по відношенню до дітей. Мої джерела повідомляють, що одному з охоронців вручать підозру за 127 статтею - тортури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань веде понад тисячу кримінальних справ через насильство з боку правоохоронців. В бюро наголосили, що з 1300 проваджень понад 50 кримінальних справ розслідують за фактами катувань.