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ГБР расследует более тысячи дел о насилии со стороны силовиков

Новости » Политика    09.10.2019 - 13:02
ГБР расследует более тысячи дел о насилии со стороны силовиков
Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Трубы, более полусотни дел касаются пыток со стороны правоохранителей

Государственное бюро расследований расследует более тысячи уголовных дел за насилие со стороны правоохранителей. Об этом в ходе брифинга заявил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из 1300 производств 55 уголовных дел расследуются по фактам пыток.

"Я также хочу обратить внимание на факты расследования преступлений, где потерпевшими являются граждане от действий правоохранителей. На сегодняшний день ГБР расследует примерно 1300 уголовных производств, где действиями правоохранителей нанесен пострадавшим ущерб, где действия правоохранителей сопровождались насилием. Из них 55 уголовных производств - это по фактам пыток", - заявил Труба.

Напомним, следователи ГБР сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух людей и доставили в участок. По данным Трубы, они "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки.

Как писало РБК-Украина, появилось видео пытки полицейскими людей в отделении полиции в Одессе.

Добавим также, бывшего сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

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Новости Украины преступленияправоохранителиРоман ТрубаГБР
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