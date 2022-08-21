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В Одесі прогриміли вибухи: оголошена повітряна тривога

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Одеса, Неділя 21 серпня 2022 03:33
В Одесі прогриміли вибухи: оголошена повітряна тривога Фото: В Одесі прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. У місті вили сирени, громадян закликали пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві засоби масової інформації вказують, що було чутно 5 потужуних звуків. Не виключають роботу системи ППО.

Місцеві жителі повинні пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.

Нагадаємо, вночі 21 серпня вибухи лунали у Харкові та Миколаєві.

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