В Одесі прогриміли вибухи: оголошена повітряна тривога
Фото: В Одесі прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. У місті вили сирени, громадян закликали пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.
Місцеві засоби масової інформації вказують, що було чутно 5 потужуних звуків. Не виключають роботу системи ППО.
Місцеві жителі повинні пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, вночі 21 серпня вибухи лунали у Харкові та Миколаєві.
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