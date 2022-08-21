В Одесі прогриміли вибухи: оголошена повітряна тривога

В Одесі посеред ночі 21 серпня було чутно звуки вибухів. У місті вили сирени, громадян закликали пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Місцеві засоби масової інформації вказують, що було чутно 5 потужуних звуків. Не виключають роботу системи ППО. Місцеві жителі повинні пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки.