Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Попали в уборную
Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Российские военнослужащие запустили ракеты по Одесской области. Попали снарядом по уборной на пляже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар с применением авиации. Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области",- пишет Братчук.
В результате ракетного обстрела никто из гражданских не пострадал.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 19 мая, Национальная гвардия проводила обучение в Одессе.
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