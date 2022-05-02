В Одесі пролунав сильний вибух
Фото: в Одесі пролунав сильний вибух (Getty Images)
В Одесі був чутний потужний вибух. Очевидці повідомляють про хмару диму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Одеса".
Подробиці вибуху не уточнюються.
Фото: в Одесі пролунав сильний вибух (t.me/c/1450213869/24021)
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