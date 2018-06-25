У него обнаружили 52 пакета готовых закладок

В Одессе правоохранители задержали "закладчика". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"У него обнаружили 52 пакета готовых закладок, пакет травы растительного происхождения и приборы для создания "закладок". Также в телефоне "закладчика" обнаружили фото и адреса еще 50 мест с уже готовыми "закладками", - говорится в сообщении.

#Одеса: гвардейцы задержали «закладчика»



У него обнаружили 5️⃣ 2️⃣ пакета готовых закладок, пакет травы растительного происхождения и принадлежности для создания «закладок».

Также в телефоне «закладчика» обнаружили фото и адреса еще 50 мест с уже готовыми «закладками». pic.twitter.com/qZAMZ5xc5N — МВД Украины (@MVS_UA) 25 июня 2018 г.

Напомним, 15 июня в Полтаве разоблачили нарколабораторию с метамфетамином на 1,5 млн гривен. Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который занимался изготовлением психотропа.