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В Одессе правоохранители задержали "закладчика"

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 21:52
Фото: "закладки" twitter.com/MVS_UA)
Фото: "закладки" twitter.com/MVS_UA)

У него обнаружили 52 пакета готовых закладок

В Одессе правоохранители задержали "закладчика". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"У него обнаружили 52 пакета готовых закладок, пакет травы растительного происхождения и приборы для создания "закладок". Также в телефоне "закладчика" обнаружили фото и адреса еще 50 мест с уже готовыми "закладками", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня в Полтаве разоблачили нарколабораторию с метамфетамином на 1,5 млн гривен. Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который занимался изготовлением психотропа.

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Теги публикации: Одесса, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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