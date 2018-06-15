В Полтаве разоблачили нарколабораторию с метамфетамином на 1,5 млн гривен

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который занимался изготовлением психотропа

В Полтаве полицейские Днепропетровской области разоблачили лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Там же было изъято же полтора килограмма метамфетамина стоимостью свыше 1,5 млн гривен, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, который занимался изготовлением психотропа и в дальнейшем сбывал его по всей Украине.

"14 июня во время обыска в арендованном злоумышленником доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества "метамфетамин" ‑ колбы, стеклянные трубки и прочее, а также электронные весы и пустые слип-пакеты. Изъятые предметы и психотропное вещество направлены на экспертизу", - сообщили в МВД.

Злоумышленник сейчас задержан за производство и сбыт наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Волынской области за торговлю наркотическим веществом - амфетамином - милиционера лишили свободы на 4 года.