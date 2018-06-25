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У Одесі правоохоронці затримали "закладчика"

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 21:52
Фото: "закладки" (twitter.com/MVS_UA)
Фото: "закладки" (twitter.com/MVS_UA)

У нього виявили 52 пакета готових закладок

У Одесі правоохоронці затримали "закладчика". Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"В нього виявили 52 пакета готових закладок, пакет трави рослинного походження та приладдя для створення "закладок". Також у телефоні "закладчика" виявили фото і адреси ще 50 місць з вже готовими "закладками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня у Полтаві викрили нарколабораторію із метамфетаміном на 1,5 млн гривень. Правоохоронці  затримали 37-річного підозрюваного, який займався виготовленням психотропу.

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Теги публікації: Одеса, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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