У нього виявили 52 пакета готових закладок

У Одесі правоохоронці затримали "закладчика". Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"В нього виявили 52 пакета готових закладок, пакет трави рослинного походження та приладдя для створення "закладок". Також у телефоні "закладчика" виявили фото і адреси ще 50 місць з вже готовими "закладками", - йдеться у повідомленні.

#Одеса: гвардійці затримали «закладчика»



В нього виявили 5️⃣ 2️⃣ пакета готових закладок, пакет трави рослинного походження та приладдя для створення «закладок».

Також у телефоні «закладчика» виявили фото і адреси ще 50 місць з вже готовими «закладками». pic.twitter.com/qZAMZ5xc5N — МВС України (@MVS_UA) 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, 15 червня у Полтаві викрили нарколабораторію із метамфетаміном на 1,5 млн гривень. Правоохоронці затримали 37-річного підозрюваного, який займався виготовленням психотропу.