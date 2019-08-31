В Одессе после пожара начались массовые проверки гостиниц и санаториев

После пожара в Одессе в гостинице "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и гостиниц по всей области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сообщается, что к проверкам привлекли специалистов со всей Украины. Всего в Одесской области они должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.

При осмотре помещений спасатели обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средства пожаротушения и на то, есть ли источники наружной противопожарной защиты. Они также проверяют возможность пожарных машин подъехать к зданиям в случае пожара. Также проверяются пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.

На сегодня за нарушение правил пожарной безопасности уже составлено 36 административных протоколов.

Напомним, 28 августа 2019 апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы адвокатов владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на более мягкую. Черного оставили в СИЗО.

Пожар в отеле "Токио Стар" случился ночью 17 августа на втором этаже здания. По данным правоохранителей, в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 19 человек пострадали и 9 погибли.