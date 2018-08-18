В Одессе полиция задержала двух мужчин за нападение на участника Марша равенства

Марш равенства прошел сегодня в Одессе

В Одессе правоохранители задержали двух мужчин, которые совершили нападение на участника Марша равенства, который проходил сегодня в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

Как отмечается, задержанных доставили в Приморский отдел полиции.

"В Приморский отдела полиции в г. Одесса работники полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Сейчас устанавливается личности участников конфликта и обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

В Приморский отдела полиции в г. Одесса работниками полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия... Опубликовано Полиция Одесской области П'ятниця, 17 августа 2018 г.

Как отмечает "Думская", сейчас Марш равенства в Одессе завершился, нарушений нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) 22 июля прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором приняли участие около 30 человек.

Также сообщалось, что 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства КиевПрайд-2018 в поддержку ЛГБТ-сообщества. В шествии в центре столицы приняли участие 3,5 тысячи активистов, подсчитали в Министерстве внутренних дел.