В Одесі поліція затримала двох чоловіків за напад на учасника Маршу рівності

Марш рівності пройшов сьогодні в Одесі

В Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які здійснили напад на учасників Маршу рівності, що проходив сьогодні у місті. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Національної поліції в Одеській області у Facebook.

Як зазначається, затриманих доставили до Приморського відділу поліції.

"До Приморського відділу поліції в м. Одеса працівниками поліції доставлено двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Наразі встановлюється особи учасників конфлікту та обставини скоєного", - йдеться у повідомленні.

До Приморського відділу поліції в м. Одеса працівниками поліції доставлено двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії... Опубліковано Поліція Одеської області П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Як зазначає "Думська", наразі Марш рівності в Одесі завершився, порушень немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кривому Розі (Дніпропетровська область) 22 липня відбувся Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти, в якому взяли участь близько 30 осіб.

Також повідомлялося, що 17 червня в Києві відбувся Марш рівності КиївПрайд-2018 на підтримку ЛГБТ-спільноти. В ході в центрі столиці взяли участь 3,5 тисячі активістів, підрахували в Міністерстві внутрішніх справ.