В Кривом Роге прошел Марш равенства
Марш в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел без эксцессов
В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня, 22 июля прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский".
Как сообщается, марш стартовал в 9 утра в районе Пионера и прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.
Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества.
Для охраны правопорядка в городе увеличили количество дежурных полицейских.
Отмечается, что по завершению акции участники и участницы сели в автобус, который отвез их в безопасное место.
Вместе с тем, по информации местного издания 0564, некоторые из участников частично прикрыли лица.
Также издание отмечает, что общая длина маршрута участников составила около 100 м.
Фото: Марш равенства в Кривом Роге
Демонстрация прошла без эксцессов.
Напомним, ранее, 17 июня, в Киеве состоялся Марш равенства КиевПрайд-2018 в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Как сообщалось, в Марше равенства приняли участие более 5 тысяч человек.
В ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителями, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.