В Кривом Роге прошел Марш равенства

Марш в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел без эксцессов

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня, 22 июля прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский".

Как сообщается, марш стартовал в 9 утра в районе Пионера и прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.

Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества.

Для охраны правопорядка в городе увеличили количество дежурных полицейских.

Отмечается, что по завершению акции участники и участницы сели в автобус, который отвез их в безопасное место.

Вместе с тем, по информации местного издания 0564, некоторые из участников частично прикрыли лица.

Также издание отмечает, что общая длина маршрута участников составила около 100 м.

Фото: Марш равенства в Кривом Роге

Демонстрация прошла без эксцессов.

Напомним, ранее, 17 июня, в Киеве состоялся Марш равенства КиевПрайд-2018 в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как сообщалось, в Марше равенства приняли участие более 5 тысяч человек.

В ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителями, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.