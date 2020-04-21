В Одессе полиция открыла уголовное дело из-за незакрытия рынка "Привоз"

Полиция открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений на Одесском рынке "Привоз". Об этом заявил заместитель руководителя областной полиции Сергей Махотин, передает "Радио Свобода".

По его словам, также полиция составила несколько протоколов о нарушении порядка торговли и карантина.

"В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлено ​​определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина", - сообщил Махотин.

По его словам, три четверти Привоза не работают, остались лишь несколько павильонов.

Напомним, несмотря на запрет главного санитарного врача, в период карантина в Украине рынки продолжают работать в Харькове и Одессе, поскольку мэры указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Винницкой области закрываются все рынки. Продовольственные рынки закрыли на Пасху, поскольку есть высокая вероятность, что именно после праздников будет значительный рост заболеваемости.

Добавим, что все рынки закрыли во Львове.