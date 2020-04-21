Харьков и Одесса до сих пор не закрыли рынки вопреки запрету

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Мэрам Харькова и Одессы пригрозили мерами

Несмотря на запрет главного санитарного врача, в период карантина в Украине рынки продолжают работать в Харькове и Одессе. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания главы Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА.

Сообщается, что на совещании коснулись выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Главы этих ОГА отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты.

В то же время в Харькове и Одессе рынки продолжают работать, поскольку мэры указанных городов не приняли решение об их закрытии.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - отметил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области закрываются все рынки. Продовольственные рынки закрыли на Пасху, поскольку есть высокая вероятность, что именно после праздников будет значительный рост заболеваемости.

Кроме того, все рынки закрыли во Львове.