В Одесі поліція відкрила кримінальну справу через незакриття ринку "Привоз"

Поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь на Одеському ринку "Привоз". Про це заявив заступник керівника обласної поліції Сергій Махотін, передає "Радіо Свобода".

За його словами, також поліція склала кілька протоколів про порушення порядку торгівлі та карантину.

"В даний час за даним фактом у Приморському відділі поліції відкрито кримінальне провадження. Нині складено певну кількість протоколів про порушення порядку торгівлі, так і про порушення порядку карантину", - повідомив Махотін.

За його словами, три чверті Привозу не працюють, залишилися лише кілька павільйонів.

Нагадаємо, попри заборону головного санітарного лікаря, у період карантину в Україні ринки продовжують працювати у Харкові та Одесі, оскільки мери зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття.

Крім того, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області закриваються всі ринки. Продовольчі ринки закрили на Великдень, оскільки є висока ймовірність, що саме після свят буде значне зростання захворюваності.

Додамо, що всі ринки закрили у Львові.