В Одесі поліція вилучила наркотики на майже мільйон гривень

Фото: вилучені речовини (od.npu.gov.ua)

Група наркоторговців поширювала психотропні речовини на території Одеси

В Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які поширювали наркотики на території міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеси.

Як повідомляється, поліція викрила групу з п'яти осіб, яка займалася наркоторговлею в місті. До складу групи входили особи від 24 до 37 років. Координатором групи була 28-річна жителька Одеси.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 1 кг психотропних речовин, пакувальний матеріал, електронні ваги, зброю, банківські картки та записні книжки з адресами та даними клієнтів.

Загальна вартість наркотичних засобів вилучених у групи складає понад 1 млн гривень.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України. Щомісячний обіг кримінального товару складав 10 млн гривень.