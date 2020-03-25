ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе подтвердили три новых случая COVID-19

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 22:11
В Одессе подтвердили три новых случая COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждены четыре случая коронавируса

В Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется", - отметил Куцый.

На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая COVID-19.

Напомним, первый случая коронавируса в Одесской области был официально подтвержден вечером 24 марта у 25-летнего одессита. При этом мужчина еще 14 марта самовольно покинул больницу, подписав документы о самоизоляции. Накануне он вернулся в Одессу из США.

Отметим, по состоянию на вечере 25 марта Центр общественного здоровья лабораторно подтвердил 136 случаев коронавируса в Украине. Таким образом за прошедшие сутки было выявлено 23 новых случая COVID-19.

В Херсонской области подтвердили первый случай коронавируса В Украину из Латвии прибыл авиарейс с эвакуированными украинцами
Новости Украины ОдессаОдессаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь