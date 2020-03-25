В Одессе подтвердили три новых случая COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждены четыре случая коронавируса

В Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется", - отметил Куцый.

На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая COVID-19.

Напомним, первый случая коронавируса в Одесской области был официально подтвержден вечером 24 марта у 25-летнего одессита. При этом мужчина еще 14 марта самовольно покинул больницу, подписав документы о самоизоляции. Накануне он вернулся в Одессу из США.

Отметим, по состоянию на вечере 25 марта Центр общественного здоровья лабораторно подтвердил 136 случаев коронавируса в Украине. Таким образом за прошедшие сутки было выявлено 23 новых случая COVID-19.