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Число инфицированных коронавирусом в Тернопольской области выросло

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 22:08
Число инфицированных коронавирусом в Тернопольской области выросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтвердили 12 случаев заражения

В Тернопольской области количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Таким образом, по состоянию на 21:00 25 марта, в области зафиксировано 12 случаев коронавируса.

Как отмечают в штабе, двое инфицированных являются семейными врачами из Монастырского района, еще один врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района и невролог Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района.

Напомним, по состоянию на 25 марта в стране выявлены 136 случаев заражения коронавирусом. В Центре общественного здоровья заявили, что в настоящее время новые случаи коронавируса верифицируют.

Кроме того, в Запорожской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Всего в Запорожской области по состоянию на 25 марта подтвердили пять случаев коронавируса COVID-19.

Также в Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом. При этом отмечалось, что на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заражение коронавирусом, из них 23 - лабораторно не подтверждены.

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