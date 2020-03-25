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В Одесі підтвердили три нових випадки COVID-19

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 22:11
В Одесі підтвердили три нових випадки COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено чотири випадки коронавірусу

В Одесі ввечері 25 березня підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, оперативні дані тестів надав лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі.

"Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно. Більш детальна інформація уточнюється", - зазначив Куций.

На даний момент в Одеській області зафіксовано чотири випадки COVID-19.

Нагадаємо, перший випадку коронавірусу в Одеській області був офіційно підтверджений ввечері 24 березня у 25-річного одесита. При цьому чоловік ще 14 березня самовільно покинув лікарню, підписавши документи про самоізоляції. Напередодні він повернувся в Одесу з США.

Зазначимо, станом на вечір 25 березня Центр громадського здоров'я лабораторно підтвердив 136 випадків коронавірусу в Україні. Таким чином, за минулу добу було виявлено 23 нових випадку COVID-19.

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