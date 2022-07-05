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В Одессе поднялся столб дыма: что стало причиной

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Одесса, Вторник 05 июля 2022 09:09
В Одессе поднялся столб дыма: что стало причиной Фото: в Одессе произошел пожар (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе утром увидели столб дыма над городом. Причиной тому стало возгорание бытового мусора и автошин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

По его словам, пожар вспыхнул на улице Боровского, 33 а.

"Одесса. Без волнений. От жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не "прилет"! Тихого безопасного дня! Пожарные работают, а вам рекомендую соблюдать правила пожарной безопасности", - написал Братчук.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области.

Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате чего погиб 21 человек.

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