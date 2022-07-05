В Одессе поднялся столб дыма: что стало причиной
В Одессе утром увидели столб дыма над городом. Причиной тому стало возгорание бытового мусора и автошин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.
По его словам, пожар вспыхнул на улице Боровского, 33 а.
"Одесса. Без волнений. От жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не "прилет"! Тихого безопасного дня! Пожарные работают, а вам рекомендую соблюдать правила пожарной безопасности", - написал Братчук.
Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области.
Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате чего погиб 21 человек.
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