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В Одесі здійнявся стовп диму: що стало причиною

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Одеса, Вівторок 05 липня 2022 09:09
В Одесі здійнявся стовп диму: що стало причиною Фото: в Одесі сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі зранку побачили стовп диму над містом. Причиною тому стало загоряння побутового сміття та автошин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

За його словами, пожежа спалахнула на вулиці Боровського, 33 а.

"Одеса. Без хвилювань. Від спеки, попередньо, зайнялися побутове сміття та автошини. Це не "приліт"! Тихого безпечного дня! Пожежники працюють, а вам рекомендую дотримуватися правил пожежної безпеки", - написав Братчук.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області.

Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В результаті чого загинула 21 людина.

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