В Одессе на пляже иностранец устроил стрельбу

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлических банках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

У мужчины изъяли пневматический пистолет и патроны к нему.

"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний граждан одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. О происшествии в полицию сообщили свидетели. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъят пневматический пистолет и патроны к нему", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Иностранцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, по данным одесского издания "Думская", Киевский районный суд Одессы арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения 150 тысяч гривен залога.

Напомним, в начале мая в Днепре полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Правоохранители установили, в результате стрельбы один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду.

Как писало РБК-Украина, в Харькове на проспекте Победы произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Так, между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия.