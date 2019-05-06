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В Харькове произошла стрельба

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 14:43
В Харькове произошла стрельба
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы пострадал человек

В Харькове на проспекте Победы произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции города.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт с применением оружия. Причины конфликта пока неизвестны. Со слов очевидцев выстрелы совершил 41-летний мужчина.

"В результате ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в городском совете Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский и тяжелое ранение получил охранник. Нападавшего застрелили на месте, установлено, что он был пьяный.

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