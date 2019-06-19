В Одесі на пляжі іноземець влаштував стрілянину

В Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожніх металевих бляшанках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

У чоловіка вилучили пневматичний пістолет та набої до нього.

"Наражаючи на небезпеку відпочивальників, 33-річний громадян однієї з країн Середньої Азії влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам. Про подію до поліції повідомили свідки. Співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника та доставили його до Київського відділу поліції. У нього вилучено пневматичний пістолет та набої до нього", - поінформували в поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Іноземцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Крім того, за даними одеського видання "Думська", Київський районний суд Одеси заарештував підозрюваного на 60 днів з можливістю внесення 150 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, на початку травня у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири. Правоохоронці встановили, в результаті стрілянини один пенсіонер був поранений у голову, іншому куля пошкодила одяг.

Як писало РБК-Україна, в Харкові на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Так, між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї.